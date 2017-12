Trechos da nova pista na Marginal do Tietê são inaugurados

Ciclista observa obras para abertura da nova pista entre as pontes da Freguesia do Ó e CPTM

SÃO PAULO - Os motoristas já podem trafegar por dois trechos da nova pista da Marginal do Tietê, com um total de 3,4 quilômetros de extensão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Um trecho de 1,2 km no sentido Ayrton Senna, localizado antes da Ponte do Tatuapé até a saída da Rodovia Presidente Dutra, foi liberado ao tráfego às 6h20 desta sexta-feira, 23. Segundo a CET, o tráfego fluía bem no local. O acesso para a nova pista central se dará tanto pela pista expressa como pela local e deve aumentar a fluidez da pista expressa para quem deseja seguir além da Ponte do Tatuapé.

Outro trecho de 2,2 km foi liberado a partir das 8 horas, entre as pontes da Freguesia do Ó e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A nova pista, com três faixas de rolamento, irá permitir maior fluidez do tráfego em direção ao Complexo Anhanguera-Bandeirantes e aliviar a concentração do fluxo da via local, principalmente no entorno das pontes da Freguesia e do Piqueri.

Por volta das 7h45, o trânsito na região da Freguesia do Ó estava carregado e as duas pistas sentido Castello Branco registravam congestionamento.

Pontes

A liberação dos trechos havia sido anunciada na sexta-feira passada pela Empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), vinculada ao governo do Estado e responsável pela execução da obra. Na ocasião, a empresa também divulgou a intervenção parcial de cinco pontes da Tietê, entre outubro deste ano e fevereiro de 2010.

As intervenções nas pontes são necessárias para a escavação de vãos, com 16 metros de extensão, debaixo de cada ponte, por onde a nova pista vai passar. Inicialmente, a Dersa pretendia suspender as pontes com estais e assim eliminar os pilares do canteiro central.

Na segunda-feira, dia 19, as Pontes da Freguesia do Ó, da Casa Verde e Jânio Quadros (Vila Maria) foram parcialmente interditadas. O secretário Alexandre de Moraes, dos Transportes, afirmou que as obras poderão aumentar em até 40% a lentidão no tráfego e em até 50% o tempo de viagem dos ônibus que cruzam as pontes. As novas pistas da Marginal deverão ser entregues em março de 2010.

(Com Felipe Oda, de O Estado de S. Paulo)