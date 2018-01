Trechos da nova Marginal do Tietê serão abertos nesta segunda

Três novos trechos da pista central da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, devem ser abertos ao tráfego nesta segunda-feira, 30, totalizando 7,1 quilômetros. Às 7h30, porém, apenas um deles estava liberado, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O trecho entre a Praça Nossa Senhora Oliveira e Rua Paulo Andrighetti, no entorno da Ponte da Vila Guilherme, no sentido Ayrton Senna, foi aberto para a circulação de veículos às 6 horas, de acordo com a CET.

Os outros dois trechos, um entre a saída da Rodovia Presidente Dutra até 400 metros após a Ponte da Vila Maria, no sentido Castello Branco, e entre as pontes Julio de Mesquita Neto e Freguesia do Ó, também no sentido Castello Branco, deverão ser desbloqueados ainda nesta segunda-feira, segundo a CET.