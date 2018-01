Trechos da Marginal do Tietê serão fechados no carnaval

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Marginal do Tietê terá trechos das duas pistas interditados durante o carnaval na região da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, para obras de escavação e para o desfile de escolas de samba no Anhembi. Dois trechos da pista expressa da Marginal do Tietê - no sentido Rodovia Castelo Branco - ficarão fechados de hoje até a segunda-feira para obras de escavação. Os trechos interditados são 300 metros antes da Ponte da Casa Verde até a ponte - uma faixa da direita (faixa 4) - e da Ponte das Bandeiras até 300 metros após a ponte - uma faixa da esquerda (faixa 1).

As datas e horários dos bloqueados são os seguintes:

-Sexta-feira - da 0h às 5h;

-Sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira - das 10h às 16h;

-Das 13h de quarta-feira às 5h de quinta-feira;

-Das 10h de quinta-feira às 5h de sexta-feira (19/02);

-Das 10h de sábado (20/02) às 5h de segunda-feira (22/02).

Já para os desfiles das escolas de samba no Sambódromo, no Anhembi, a pista local será fechada entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde, que será utilizada como bolsão de estacionamento dos ônibus das escolas das 21h de hoje às 9h de amanhã; das 19h de amanhã às 9h de domingo; das 19h de domingo às 9h de segunda-feira; das 19h de segunda-feira às 9h de terça-feira.

Na terça-feira, às 17h, há a possibilidade de bloqueio ao final da apuração do desfile do grupo especial e das 21h de sexta-feira (19/02) às 9h de sábado (20/02), para a Apoteose.

A operação será acionada nos seguintes dias e horários:

-Das 21h de hoje até as 9h de terça-feira, para os desfiles carnavalescos das escolas de samba paulistanas;

-Na terça-feira, das 16h às 18h, para a apuração do Grupo Especial e, a partir das 18h, para a festa das campeãs do Grupo Especial;

-Na quarta-feira, a partir das 10h, para a apuração da União das Escolas de Samba Paulistanas;

-Das 22h de sexta-feira (19/02) às 09h de sábado (20/02) para o desfile das campeãs - Apoteose.

Além da pista local da Marginal, algumas ruas no entorno do sambódromo também ficarão bloqueados. Abaixo as interdições:

-Avenida Olavo Fontoura (sentido Santana): ficará interditada das 16h de hoje às 9h de terça-feira; das 16h de terça-feira à 1h de quarta-feira; e das 18h de sexta-feira (19/02) às 09h de sábado (20/02), permitindo apenas a circulação do tráfego local.

-Avenida Olavo Fontoura (sentido Casa Verde): das 19h de hoje às 9h de terça-feira e das 18h de sexta-feira (19/02) às 9h de sábado (20/02), ficará bloqueada ao tráfego de veículos tendo apenas operacionalizada mão-dupla de circulação para veículos de emergências. Havendo condições de segurança para circulação, a via poderá ser liberada no intervalo entre 9h e 16h.

-Pista local da Marginal Tietê (Avenida Assis Chateaubriand), sentido Ayrton Senna/Castelo Branco, entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde: será interditada e utilizada como bolsão de estacionamento dos ônibus das escolas das 21h de hoje às 9h de amanhã; das 19h de amanhã às 9h de domingo; das 19h de domingo às 9h de segunda-feira; das 19h de segunda-feira às 9h de terça-feira. Na terça-feira, às 17h, há a possibilidade de bloqueio ao final da apuração do desfile do grupo especial, e das 21h de sexta-feira (19/02) às 9h de sábado (20/02), para a Apoteose.

-Rua Professor Milton Rodrigues (sentido Olavo Fontoura): ficará interditada das 16h de hoje até 1h de quarta-feira e das 18h de sexta-feira (19/02) às 9h de sábado (20/02) será utilizada exclusivamente para acesso local e por veículos credenciados do Hotel Holiday-Inn, do Anhembi e da Liga das Escolas.

Alternativas

Os veículos que trafegam pela Avenida Olavo Fontoura podem usar como opção a Avenida Braz Leme e/ou a Marginal Tietê. Para a Avenida Assis Chateubriand (Marginal Tietê, pista local sentido Castelo Branco) a alternativa de desvio será pela pista expressa da Marginal Tietê.

A Rua Marechal Leitão de Carvalho (via de acesso ao estacionamento do Anhembi pelos portões 3, 4 e 5) terá sua circulação alterada para mão dupla de direção de hoje até terça-feira e de sexta-feira (19/02) até sábado (20/02).

Na ocorrência de congestionamento na Praça Campo de Bagatelle, ela poderá ser bloqueada junto à Avenida Santos Dumont, tendo como opção de desvio a Avenida Assis Chateaubriand (pista local da Marginal Tietê) e a Rua Massinet Sorcinelli.

A Rua Massinet Sorcinelli, entre a Avenida Assis Chateaubriand e a Rua Marechal Leitão de Carvalho, poderá ser bloqueada junto à pista local da Marginal Tietê na ocorrência de congestionamento, tendo como opção de trânsito a pista expressa da Marginal Tietê até a Ponte do Limão, retornando pela pista sentido Ayrton Senna até a Ponte das Bandeiras ou Cruzeiro do Sul.

A Avenida Olavo Fontoura (sentido Casa Verde) terá sua circulação alterada para mão dupla de direção no trecho entre 200 metros antes e 200 metros após a Rua Professor Milton Rodrigues, com montagem de faixa reversível exclusiva para veículos de serviço, imprensa, policiamento e emergência.

Acessibilidade

O acesso ao estacionamento pago será pelos portões 3, 4 e 5 na Rua Marechal Leitão de Carvalho, tendo como opção de trajeto a Ponte da Bandeiras, Praça Campos de Bagatelle e Avenida Santos Dumont. Os portões de entrada dos setores A, B, C, D e E estão localizados na pista local da Marginal Tietê. Os portões de entrada dos setores F, G, H, I e J estão localizados na Avenida Olavo Fontoura.