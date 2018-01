Trecho Sul não tem postos de combustíveis

Quem for utilizar os Trechos Sul e Oeste do Rodoanel para ir ao litoral ou interior deve levar em conta as características da estrada e se precaver para não ficar parado. Por ser uma rodovia de classe zero (do mais elevado padrão técnico, com controle total de acesso), não há entradas e saídas além das intersecções, como ocorre nas estradas normais, nem postos de combustível ou serviços.

No tramo Oeste, é cobrado pedágio de R$ 1,30 para carros de passeio. No Trecho Sul, ainda não há tarifa - as praças de cobrança estão em construção.

Antes de sair de casa, o motorista deve checar as condições das Marginais do Tietê e do Pinheiros e das rodovias para tomar uma decisão sobre qual o melhor caminho a ser utilizado.