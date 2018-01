A comparação foi feita com a véspera do feriado de Páscoa do ano passado. Segundo a CET, como esperado, a avenida que mais se beneficiou do novo caminho foi a Avenida dos Bandeirantes, na zona sul.

No ano passado, o congestionamento na pista foi de 7 quilômetros. Ontem, foi de 2 km - ganho de 71%. A Marginal do Pinheiros, no entanto, registrou o mesmo índice: 10 km de lentidão ontem e em 2009.