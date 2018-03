Trecho oeste do Rodoanel é liberado após acidente

SÃO PAULO - Todas as faixas do trecho oeste do Rodoanel, sentido Rodovia Castello Branco, foram liberadas. A via ficou totalmente bloqueada no km 28, em Itapecerica da Serra, devido a um acidente entre duas carretas. A colisão aconteceu às 4h15 da manhã desta terça-feira, 29.

Segundo a concessionária que administra o trecho oeste do Rodoanel, no sentido Castello Branco não há mais lentidão. Entretanto, no sentido Rodovia Régis Bittencourt o tráfego segue lento entre o km 25 e 28. Durante o período em que as pistas estavam interditadas, a concessionária implantou um desvio, que seria o motivo da lentidão no sentido oposto ao acidente. Como as pistas já foram liberadas, o desvio não está mais ativo.

O acidente deixou duas pessoas gravemente feridas, que foram encaminhadas para hospitais da região. Uma das carretas transportava tambores com pesticidas. Vários deles caíram na pista e três vazaram. Técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) estão no local. De acordo com a Cetesb, o vazamento aconteceu no acostamento e a carga já foi recolhida.