Trecho Norte terá seis túneis, diz secretário

O Trecho Norte do Rodoanel terá seis túneis e acesso nas Avenidas Raimundo Pereira de Magalhães e General Edgar Facó e nas Rodovias Fernão Dias e Dutra. O traçado da pista foi definido, disse ontem o secretário de Estado dos Transportes, Mauro Arce, em entrevista à Rádio Jovem Pan. O Estudo de Impactos Ambientais da obra - que cortará a Serra da Cantareira - já foi enviado à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. A pista terá 44 quilômetros.