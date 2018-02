Trecho Norte terá a licença mais rápida Mesmo apontado como o projeto com os maiores entraves ambientais do Estado de São Paulo, o Trecho Norte do Rodoanel deve bater o recorde de tempo para a obtenção da licença prévia ambiental - que autoriza o início da obra - em relação aos demais trechos. Se o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) for aprovado no próximo dia 21 pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), como confia o governador Geraldo Alckmin (PSDB), o processo de análise do documento será concluído em 9 meses. A análise para as obras do Trecho Oeste, por exemplo, levou 5 anos.