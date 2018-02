Trecho Norte também terá pedágio O governo do Estado assinou os contratos para a construção do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, último ramo do anel viário iniciado em 1998. A previsão contratual é de que as pistas sejam abertas à circulação no primeiro trimestre de 2016, mas o governador Geraldo Alckmin prometeu ontem "fazer esforços" para que a construção termine até dezembro de 2015. A pista terá ligação com o Aeroporto de Cumbica e, a exemplo do que ocorreu nos demais trechos, a pista vai ter cabines de cobrança de pedágio.