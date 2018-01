Trecho na Av. 9 de Julho deve ser liberado até o fim de semana

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Os trabalhos para concluir o fechamento do buraco formado na tarde desta segunda-feira, 4, na Avenida 9 de Julho, região central de São Paulo, devem terminar no final de semana, segundo previsão da Subprefeitura da Sé, que está realizando as obras.

Funcionários da Subprefeitura da Sé concluíram na manhã desta terça-feira, 5, o fechamento do buraco, faltando agora os reparos de recapeamento da via, com a colocação das camadas de asfalto, segundo a assessoria da subprefeitura. O trecho, próximo da Praça 14 Bis, permanece interditado, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O asfalto cedeu na altura do número 611 da avenida, no sentido Centro, atingindo duas faixas de rolamento, por volta das 17h30 de segunda-feira. Segundo a Subprefeitura da Sé, o rompimento de uma galeria de água pluvial provocou a formação do buraco.