Trecho mais perigoso do País fica no Pará A família de Maria Luziane Pinheiro, de 24 anos, ainda não conseguiu esquecer o que aconteceu com ela em julho do ano passado. Grávida de nove meses, a jovem morreu quando a motocicleta, pilotada pelo irmão com ela e dois filhos na garupa, bateu em um micro-ônibus no trecho mais perigoso de rodovia do País, no km 20 da Rodovia BR-316, entre as cidades de Ananindeua e Marituba, no Pará.