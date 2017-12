Trecho de serra da Anchieta terá interdições a partir de terça-feira

O trecho de serra da pista norte da Via Anchieta – do km 40 ao km 55 – passará por serviços de manutenção preventiva nas próximas duas semanas. Os trabalhos serão realizados nos dias 14, 15, 21 e 22 de maio, das 7 às 17 horas. Por questões de segurança, o trecho de serra ficará totalmente interditado durante a execução do serviço.

Nesse período, a concessionária Ecovias, responsável pela rodovia, recomenda que a subida da serra no sentido capital seja feita pela Rodovia dos Imigrantes. Já a descida ocorrerá normalmente pelas duas rodovias. Segundo a concessionária, as datas foram escolhidas de acordo com a menor demanda de tráfego e baixa possibilidade de chuvas.