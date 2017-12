Trecho de prédio é interditado no Morumbi após deslizamento

SÃO PAULO - Após vistoria, a Subprefeitura do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, interditou, na tarde desta quinta-feira, 8, parte do segundo pavimento da garagem e a área de lazer do prédio onde um muro desabou durante a madrugada no bairro do Morumbi. Os responsáveis pelo condomínio, localizado na altura do número 1.300 da Rua Doutor Luis Migliano, foram intimados a iniciar a execução de um muro de arrimo no local dentro do prazo de 48 horas.

De acordo com a subprefeitura, o desmoronamento, que aconteceu por volta das 2 horas, foi provocado por uma infiltração de água e causou a obstrução da via pública. Ninguém ficou ferido. A Policia civil inspecionou a área e funcionários da subprefeitura já executaram remoção de entulho e fizeram a lavagem do local. O trânsito na rua já foi liberado pela Companhia de Engenharia de Tráfego.