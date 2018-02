Trecho de Itapetininga a Sorocaba será duplicado Órgãos ambientais do Estado emitiram licença para duplicar 17 km da Rodovia Raposo Tavares, entre Sorocaba e Itapetininga, no interior. Os editais foram publicados ontem. No total, serão duplicados 43 km do trecho considerado um dos principais gargalos rodoviários do Estado. A estrada recebe 4,7 mil veículos por dia, mas há concentração de tráfego em horários de pico, quando caminhões formam comboios que praticamente impossibilitam as ultrapassagens. A conclusão está prevista para abril de 2014.