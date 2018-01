Trecho de ciclovia do Rio Pinheiros será fechado por 3 semanas

SÃO PAULO - A ciclovia do Rio Pinheiros ficará parcialmente fechada por três semanas a partir desta terça-feira, 2, informou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), responsável pela administração da via exclusiva para bicicletas. A interdição será necessária para a construção do Complexo Viário Itapaíuna, na zona sul da capital paulista.

O trecho interditado vai da Estação Santo Amaro, da Linha 9-Esmeralda da CPTM, até a Ponte João Dias. De acordo com a CPTM, os "ciclistas terão vans e carretas à disposição para transpor o trecho, de segunda a sexta-feira, das 5h às 20h30, com as suas bicicletas, visando a sua segurança".

Por meio de nota, a empresa informou ainda que esses veículos são oferecidos pela empreiteira Odebrecht, que está tocando a obra municipal. Nos feriados e finais de semana, porém, "o trecho estará liberado para os ciclistas", segundo a CPTM.

A empresa instalará placas perto do ponto de interdição e também por funcionários da empreiteira em postos de vigilância. A CPTM informou que mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800-0550121.