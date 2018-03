Trecho da Santo Amaro ficará fechado por 3 anos A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou na noite de ontem a pista da esquerda da Avenida Santo Amaro, entre as Ruas Bela Vista e da Paz, na zona sul. O motivo são as obras da Estação Borba Gato do Metrô. A interdição, que já ocupa a faixa junto ao canteiro central da pista da direita, deverá permanecer até a conclusão da obra, prevista para 2015. Haverá desvios pelas ruas laterais e pela Avenida Vereador José Diniz. Orientações para motoristas podem ser encontradas no site www.cetsp.com.br