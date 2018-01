Trecho da Rio-Santos em São Sebastião será liberado na quinta

O trecho da Rodovia SP-55, a Rio-Santos, na Região de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, será liberado na próxima quinta-feira, 14, a partir das 6 horas, segundo informações da Secretaria Estadual dos Transportes.

A estrada está funcionando no sistema Pare e Siga após a aparição, no fim do ano passado, de uma trinca na lateral da rodovia na altura do km 115, devido às chuvas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paralelamente à liberação, a secretaria está trabalhando na realização da obra definitiva da via, com previsão de entrega em três meses.

Os veículos pesados (caminhões e carretas acima de quatro eixos), que estão impedidos de transitar no município, também estarão liberados ao tráfego.