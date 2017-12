Trecho da Raposo Tavares afunda no interior de SP

O trecho da Rodovia Raposo Tavares, na região de Santo Anastácio, no interior de São Paulo, continua totalmente interditado nesta segunda-feira, 19, por conta do afundamento da pista, causado pelas fortes chuvas que atingiram a região no domingo.

A pista afundou por volta das 17 horas de ontem, na altura do km 603, na pista que segue em direção ao Mato Grosso do Sul, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. Não há previsão para a liberação da via.

Os motoristas devem utilizar o desvio montado pela PRE, saindo da Raposo Tavares na altura do km 564, seguir para a Rodovia Assis Chateaubriand, no sentido Pirapozinho, acessar a SP-272, a SP-563 e retornar para a Raposo Tavares.