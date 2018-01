Trecho da Paulista será interditado para desmontagem de palco

A Avenida Paulista será interditada entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e a Rua Padre João Manoel no fim da noite desta quarta-feira, 6, para desmontagem do palco do evento Réveillon na Paulista 2010. O bloqueio começa a partir das 23h30 da quarta e segue até as 4h30 de quinta-feira, 7.

Alternativas de tráfego

Os motoristas que seguem na direção da Consolação devem utilizar a Alameda Ministro Rocha Azevedo, Rua Antônio Carlos e Rua Augusta, retornando à Avenida Paulista. No outro sentido, entrar pela Rua Padre João Manoel, Alameda Santos e Alameda Casa Branca, retornando à Avenida Paulista.