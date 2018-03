Trecho da CPTM em Franco da Rocha permanece inoperante nesta quinta

SÃO PAULO - Em razão do nível d'água não ter baixado o suficiente na linha férrea, continua inoperante a circulação de trens na linha 7 - Rubi (Luz - Francisco Morato) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no trecho entre as estações de Franco da Rocha e Caieiras, na Grande São Paulo. A circulação de trens funciona normalmente entre as estações Luz e Caieiras e entre as estações Franco da Rocha e Jundiaí.

Para auxiliar no transporte dos usuários, a CPTM acionou o Plano de Auxílio entre as Empresas em Situação de Emergência (Paese), com transporte gratuito por ônibus, para completar a viagem de quem necessita passar pelo trecho inoperante. Com o Paese, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) põe em circulação 60 veículos adicionais entre Franco da Rocha e Caieiras.