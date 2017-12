Trecho da Avenida República do Líbano vai ficar interditado por quatro meses

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Avenida República do Líbano, no sentido Itaim, no trecho entre a Avenida Ibirapuera e Alameda Jauaperi, a partir das 17 horas deste domingo, 5, para que a Prefeitura faça obras na galeria de águas pluviais. A previsão de liberação da via é setembro.

Em março, após uma forte chuva, uma cratera de 40 metros se abriu na região. Agora, os veículos provenientes da Avenida Indianópolis, com destino ao Itaim, deverão seguir pela pista sentido Jabaquara da Avenida República do Líbano, no trecho entre a Ibirapuera e a Rua Canário, retornando ao trajeto original na sequência.