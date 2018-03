Travestis roubam em Moema violino alemão avaliado em R$ 20 mil O violino com arco alemão foi tocado pela última vez por Hanry Dawson, de 30 anos, para a entrada de uma noiva na Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Europa. Logo após o casamento, na sexta-feira à noite, seguia para casa e parou o carro em um semáforo da Avenida Indianápolis, Moema, zona sul. Lá, foi assaltado por dois travestis. Um deles entrou no carro, revirou tudo até achar R$ 30. "Como o valor era pequeno eles disseram: "Já que você não tem nada, vamos levar esse violino"", conta. Agora, ele oferece R$ 300 de recompensa. Segundo a reportagem apurou, um instrumento como o de Hanry pode custar até R$ 20 mil no mercado. Os arcos ? além do alemão, da marca Gustav Prager, foi levado um outro, sem marca ? chegam a R$ 7 mil cada um. Na próxima semana, o rapaz tem um teste na Orquestra Sinfônica de Santo André, no ABC. Conseguiu um instrumento emprestado. Informações pelo telefone (11) 9932-7744 ou pelo hanryviolino@gmail.com.