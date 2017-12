Travesti rouba motorista e acaba preso em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Um travesti e seu companheiro foram presos às 22h45 de segunda-feira, 19, após roubarem notebook, celular e objetos pessoais de um motorista em um cruzamento no centro de São Bernardo do Campo. Há duas semanas, outro travesti foi assassinado a tiros na mesma região.

O motorista do Ford Ka estava parado no farol vermelho da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Frei Gaspar quando foi surpreendido por Ranson Silva, 23 anos, e seu companheiro Rafael, de 19. Eles o ameaçaram, entraram no veículo e levaram os bens, no valor aproximado de R$ 8 mil.

A vítima avisou a polícia e a dupla foi presa com os objetos roubados a dois quarteirões de distância, na esquina da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Pedro Setti. "O travesti alegou que tinha recebido os pertences como pagamento por um programa, mas depois mudou de história e admitiu o roubo", disse o soldado Filipchiuk, que efetuou a prisão. O caso foi registrado no 1º DP da cidade.