Travessias por balsa estão mais caras no litoral paulista

As travessias litorâneas por balsas administradas pela empresa de Desenvolvimento Rodoviário (Dersa) estão mais caras nesta quarta-feira, 15. O reajuste é de 5,1%, teve como base o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, e, segundo a Secretaria Estadual de Transportes, reflete as perdas inflacionárias do período de junho de 2008 a maio de 2009.

A Dersa é responsável pela administração das travessias Santos-Guarujá; Guarujá-Bertioga; Juréia-Iguape; Cananéia-Ilha Comprida; Cananéia-Continente e São Sebastião-Ilhabela.

O novo valor das travessias pode ser conferido pelo 0800 7733711 ou pelo site da Dersa. A tarifa de automóveis para o trecho Guarujá-Bertioga, por exemplo, passa a custar $ 7,90 e a de São Sebastião-Ilhabela R$ 12,20.

A resolução da Secretaria Estadual dos Transportes, que dispõe sobre o reajuste inflacionário, foi publicada na edição desta terça-feira, 14, no Diário Oficial do Estado.