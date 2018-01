Travessias de balsa operam normalmente nesta sexta

Segundo a empresa de Desenvolvimento Rodoviária S/A (Dersa), todas as travessias de balsas localizadas no litorais norte e sul do Estado operavam normalmente às 7h45 desta sexta-feira, 19, com filas de espera de no máximo 25 minutos, intervalo de praxe. São seis balsas na travessia Santos/Guarujá, uma na travessia Iguape/Juréia, uma na travessia Cananéia/Continente, uma na travessia Continente/Ilha Comprida, uma na travessia Guarujá/Bertioga, e cinco na travessia Ilha Bela/São Sebastião. Por ser sexta-feira, a tendência é de que a partir das 16h45 o movimento na travessia Ilha Bela/São Sebastião aumente e, conseqüentemente, o tempo de espera em fila também, segundo a Dersa.