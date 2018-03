Travessia Santos-Guarujá ganha lancha com televisão e ar-condicionado

Com capacidade para 350 passageiros, a lancha tem televisão, ar-condicionado e janelas vedadas. Os barcos que hoje fazem a travessia estão enferrujados, são abertos e há queixa de presença de insetos. A embarcação nova faz parte de um lote de quatro comprado por R$ 13,5 milhões. As outras vão ser entregues até o fim do ano.

O serviço das lanchas liga a Praça da República, no centro de Santos, com o distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá. Cerca de 15 mil pessoas usam esse transporte por dia - a expectativa da estatal Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) é de que o volume de passageiros cresça até 15%.