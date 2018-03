Motorista enfrenta 2h30 de filas em balsa para Ilhabela

Quem precisa atravessar entre Ilhabela e São Sebastião pela balsa encara longas filas no litoral. Segundo informações da Dersa, são 2h30 para quem se aventura na travessia pelo lado de São Sebastião e 1h por Ilhabela. Segundo a concessionária, são dois os motivos para a espera: o primeiro é o aumento do movimento por conta do feriado de Ano Novo, que costuma levar mais carros para as cidades litorâneas. O segundo foram problemas mecânicos apresentados por algumas balsas durante a terça-feira, que tiveram que parar algumas horas para serem consertadas.

No momento, seis das sete embarcações estão em operação. A sétima está em manutenção corretiva e por enquanto não tem expectativa para voltar a ativa. Com isso o tempo de espera tem diminuido. Ao longo do dia, a espera do lado de Ilhabela chegou às 2h30. Com isso a expectativa e de que no adentrar da noite o tempo de ambos os lados diminua.

Além de esperar um pouco para sair de casa, outra dica é reservar o horário para fazer a travessia pelo site da Dersa. Há um acréscimo no preço (em dias úteis, automóveis e camionetes pagam R$ 63.50 para ir de São Sebastião a Ilhabela ao invés dos tradicionais R$ 18.50, podendo chegar a até R$ 95.30 nos sábados, domingos e feriados), mas é possível embarcar mais rapidamente, cortando as filas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Descida para praia. A neblina atrapalha quem sai de São Paulo com destino ao litoral. O sistema Anchieta-Imigrantes funciona com operação comboio a partir das preças de pedágio do km 31 e km 32, respectivamente. A situação é pior na Imigrantes, que registra congestionamento do quilômetro do 32 ao 43, e no sentido São Paulo, em todo o trecho de Serra, devido ao excesso de veículos. A interligação entre as vias no planalto está fechada devido a neblima.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega também apresenta problemas devido ao excesso de veículos. Segundo a Ecovias o tráfego está congestiondo no sentido São Paulo, o km 270 ao km 274 e do km 277 ao km 274, no acesso à Rodovia dos Imigrantes. As demais vias do sistema estão sem trânsito.