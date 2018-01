Travessia de balsas segue normalmente em SP

As seis travessias de balsa, nos litorais sul e norte de São Paulo, operam normalmente na manhã desta segunda-feira, 22, segundo informações da empresa de Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa). As filas de espera são de no máximo 25 minutos, intervalo de praxe. São cinco balsas na travessia Santos/Guarujá, uma na travessia Iguape/Juréia, uma na travessia Cananéia/Continente, uma na travessia Continente/Ilha Comprida, uma na travessia Guarujá/Bertioga, e duas na travessia Ilha Bela/São Sebastião.