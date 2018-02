O valor representa 36% de todo o investimento da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), que opera o serviço, nas seis travessias. No período, foram gastos em modernização R$ 101 milhões - valor 134% maior que o previsto no Plano Plurianual do governo, que traça as metas a longo prazo. Cerca de 24 mil veículos passam por dia pela balsa. Nas férias, o movimento é o dobro.