Trator derruba barracos e PM faz reintegração na zona sul

Os policiais militares e da Tropa de Choque conseguiram conter por volta das 9 horas desta segunda-feira, 24, o protesto de moradores da favela localizada na Rua Ana Aslan, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Tratores derrubavam os barracos e os policiais começaram a reintegração de posse do terreno, segundo a PM.

Após atearem fogo em lixo nas ruas para bloquear o acesso dos policiais e em alguns dos barracos, as cerca de duas mil pessoas que ocuparam o terreno da Viação Campo Limpo em 2007 começaram a retirar seus pertences. Segundo imagens da TV Globo, um trator derrubava parte dos barracos do terreno de 34 mil m². Cerca de 800 famílias vão deixar suas casas no terreno.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dez equipes do Corpo de Bombeiros e um helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, continuam no local dando apoio os policias militares. A previsão é que a reintegração seja feita durante esta segunda e termine por volta das 18 horas, segundo informações da PM.