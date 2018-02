Tratamento chega a custar R$ 7 mil O tratamento de câncer em animais tem por base medicamentos e métodos utilizados no homem, normalmente associando cirurgia e drogas. O custo varia entre R$ 2 mil e R$ 7 mil. Existe o mesmo potencial de cura, só que os animais têm a vantagem de sofrer menos efeitos colaterais. Os pelos não caem e as chances de enjoo são menores, por causa do metabolismo diferenciado.