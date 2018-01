SÃO PAULO - Uma trapezista caiu de uma altura de cerca de 10 metros no interior do Circo Stankowich, na Radial Leste, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 15.

A vítima não teve a idade divulgada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela teve uma fratura em membro superior e foi socorrica pela corporação. Quatro viaturas foram encaminhadas para atender a ocorrência.