Transtornos na zona leste Reportagem do Estado publicada nesta semana mostrou os transtornos provocados pelo fim de linhas de ônibus na região do bairro José Bonifácio, na zona leste. A linha 3124-10 (Cohab Fazenda do Carmo-Parque Dom Pedro II), que ia até o centro, foi uma das que deixaram de existir em setembro, embora a demanda não tenha caído. O percurso era feito pela Radial Leste. Agora, as linhas do bairro foram seccionadas e terminam na Estação de Transferência Itaquera, onde os usuários têm de pegar outro ônibus para seguir a viagem. Caso parecido aconteceu na zona sul, em linhas que pegam a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, e na zona oeste, onde a antiga linha Rio Pequeno -Metrô Vila Madalena, que atendia a Cidade Universitária, deixou de existir, pegando usuários de surpresa.