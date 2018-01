Transposição para Cantareira recebe autorização ambiental

SÃO PAULO - A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) deu autorização nesta sexta-feira, 22, para a realização da transposição de água da Bacia do Rio Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira. As obras, que vão contribuir para o processo de recuperação do manancial que enfrentou sua pior seca, terão início em fevereiro, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Em outubro do ano passado, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou a autorização para contratar a transposição, que está orçada em R$ 555 milhões. As obras serão realizadas entre as represas do Jaguari, no município de Igaratá, e Atibainha, localizada em Nazaré Paulista.

O manancial, que abastece 5,2 milhões de pessoas na capital e na Grande São Paulo, saiu do volume morto no final do ano passado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto prevê a transferência de 5,1 mil litros por segundo de água entre as represas. A companhia disse que a conclusão das obras está prevista para abril de 2017 e que mais de 9,5 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.