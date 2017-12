Transporte terá operação estendida entre sábado e domingo

Por conta do início do horário de verão, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) adotarão esquema especial de operação neste sábado, 17. Às 0h do domingo, a circulação de trens continuará normal, de acordo com o horário antigo. Os relógios das duas empresas somente serão alterados após o encerramento do expediente, às 2h da manhã no novo horário.

Assim, a operação de sábado, que normalmente vai até à 1h no Metrô e na CPTM, funcionará sem mudanças. Ou seja, o usuário que embarcar até às 2h da manhã do horário de verão terá a viagem garantida. A circulação dos trens será retomada no domingo, às 4 horas na CPTM e às 4h40 no Metrô, já no novo horário.

Na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) as 600 linhas de ônibus intermunicipais irão operar normalmente, com o mesmo número de viagens previstas. No entanto, as partidas programadas para a meia noite serão feitas à 1h do horário de verão.

O mesmo ocorrerá nas 13 linhas que atendem o Corredor Metropolitano ABD [São Mateus - Jabaquara]. O horário de verão é adotado todos os anos por decreto federal. Neste ano, terá início às 0h do domingo e término na mesma hora do dia 22 de fevereiro de 2010.