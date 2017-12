Transporte público em São Paulo terá esquema especial para o feriado

SÃO PAULO - O transporte público metropolitano de São Paulo - que inclui Metrô, CPTM e EMTU - terá esquema especial de operação durante o feriado prolongado, de 9 a 12 de outubro. Veja abaixo as principais alterações.

Metrô. Na sexta-feira, 8, o Metrô reforçará a oferta de viagens no período da noite nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda). Já no fim de semana, a oferta de viagens será semelhante à de um final de semana comum. Na segunda-feira, 11, véspera do feriado, a frota em circulação também será igual à de um típico dia útil. Na terça-feira, 12, em razão do feriado, a frota de trens em operação será igual à que circula em um domingo típico.

Na quarta-feira, 13, o Metrô antecipará a operação comercial das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. As linhas 1 e 3 começarão a atender às 4 horas; e a Linha 2-Verde, às 4h30. A Linha 5- Lilás abrirá as estações no horário habitual, ou seja, às 4h40. Devido à antecipação da operação comercial, serão oferecidas mais viagens aos usuários. A Linha 5-Lilás manterá a sua oferta usual.

Linha 4-Amarela. A circulação dos trens da Linha 4-Amarela de Metrô vai operar normalmente na segunda e terça-feira.

A linha, que opera entre a região das avenidas Paulista e Faria Lima com trens supermodernos, seguirá o horário atual de funcionamento, das 9 horas às 15 horas na segunda, 11, e terça-feira, 12.

A concessionária ViaQuatro, responsável pela operação e manutenção da nova linha, reitera que nos finais de semana (sábados e domingos) as estações continuam fechadas.

Exposição Largo da Batata. Quem resolver utilizar a Linha 4-Amarela neste feriado poderá visitar a exposição "Largo da Batata: uma breve história". Os painéis ficam expostos até 15 de outubro na Estação Faria Lima. A iniciativa é do SESC Pinheiros e da empresa Gestão Arqueológica Consultoria em Patrimônio Cultural, em parceria com a ViaQuatro.

CPTM. A CPTM promoverá intervenções de manutenção e obras de melhoria do sistema, modificando os intervalos em suas linhas. Os trabalhos são programados para esse período para minimizar os impactos na operação, uma vez que nesses dias há uma significativa queda na demanda de usuários:

Linha 7-Rubi (Luz-Jundiaí)

Na terça-feira, 12, das 8 horas às 19 horas, por conta de serviços de substituição de trilhos na região da Estação Vila Clarice, os trens circularão com maiores intervalos.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes - Itapevi)

De sábado, 9, após às 22 horas e até as 3h30 da segunda-feira, 11, serão realizadas obras de modernização da Estação Carapicuíba e intervenções na via permanente e na rede aérea de alimentação elétrica. Nesse horário, haverá aumento dos intervalos entre os trens.

EMTU. As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP, na Região Metropolitana de São Paulo, circularão com programação normal de dia útil no próximo dia 11 de outubro, véspera do feriado. No dia do feriado, 12 de outubro, haverá redução de 50% nas viagens oferecidas, como ocorre aos domingos.