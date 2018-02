Transportadores do interior traçam rotas alternativas para chegar a São Paulo

SOROCABA - Transportadores de cargas do interior já traçam rotas alternativas para entrar na cidade de São Paulo driblando a restrição do tráfego de caminhões na Marginal do Tietê adotada pela prefeitura paulistana. O custo do transporte, no entanto, aumenta até 10%.

O operador Josias Alves, da Central de Fretes Valdecir, de Sorocaba, usou a internet, mais as informações dos próprios motoristas, para estabelecer um caminho alternativo até o Parque Novo Mundo, na zona norte da capital. A entrega, de peças para caminhões, tinha de ser feita até as 17 horas de segunda-feira, 5. "Achei um caminho usando o Rodoanel até o final e seguindo pelos bairros até o início da Dutra, mas a carreta vai rodar quase 60 km a mais entre ida e volta", disse.

Alves pesquisou rotas fora dos bloqueios também para outros bairros da capital, usando a Rodovia Raposo Tavares até o bairro Butantã. De qualquer forma, segundo ele, o custo aumenta. "O trajeto inclui ruas que não são próprias para o tráfego de caminhões", disse.

O gerente comercial da MB Transportes, João Jacob, conta que duas carretas com combustível que seguiriam para São Paulo ficaram retidas ontem. A empresa atua no interior e na capital. Segundo ele, os operadores de logística da empresa também já detectaram rotas paralelas para driblar a restrição da prefeitura e possíveis bloqueios. "Dá para chegar, mas o custo do frete vai subir de 5% a 10%."