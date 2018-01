Transportadora de resíduos domésticos pode ser multada em R$ 3 mi pelo Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) poderá aplicar nova multa, dobrando o valor da primeira (de R$ 1,5 milhão para R$ 3 milhões) à transportadora sul-coreana Hanjin Shipping, caso a empresa não retire, até segunda-feira, as 22 toneladas de lixo doméstico apreendidas no porto do Rio Grande.

Os resíduos, da República Checa, foram embarcados em Hamburgo, na Alemanha, pela empresa Dashan, de Hong Kong, e transportados para o Brasil pela Hanjin. A importadora é a Recoplast, de Esteio, que alega ter comprado aparas de polímeros de etileno - usado em sacolas e embalagens. A empresa também foi multada, em R$ 400 mil.