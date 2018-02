Transmissão hereditária de táxi passa na Câmara A Câmara dos Deputados incluiu na MP que dá mais recursos para áreas de seca um artigo que torna hereditária a permissão de táxi no País. Com a morte do permissionário, a autorização poderá ser transferida para filhos, irmãos ou cônjuge. Lei igual foi vetada em 2011. O texto vai para o Senado.