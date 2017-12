Transmissão ao vivo dá segundo lugar à Band

Com a perseguição, a Band conseguiu a vice-liderança no horário (das 17h15 às 19h10), atrás da Globo, segundo medição prévia do Ibope na Grande São Paulo. Foram 7 pontos de média - e 10 de pico - ante 17 da primeira colocada. No horário, geralmente a Band fica em terceiro, atrás da Globo e da Record.

Nos Estados Unidos, as cenas de perseguições policiais são comuns em programas de TV. Os americanos adoram ver carros em alta velocidade, acidentes espetaculares e rendições. Diferentes emissoras e canais mantêm programas que usam essas imagens. Uma das ações mais famosas aconteceu em Los Angeles, em 1994, quando a polícia perseguiu o jogador de futebol americano O.J. Simpson. Ele era acusado de matar a ex-mulher Nicole Simpson e o amigo dela, Ronald Goldman. Enquanto O.J. dirigia pela cidade, um helicóptero da rede KCBS registrava tudo. Havia ainda um áudio no ar com a conversa entre o atleta e um detetive da polícia, que tentava fazer com que ele se entregasse. No Brasil, algumas dessas atrações podem ser vistas no canal pago TruTV. A própria Band tem um programa, o Polícia 24 Horas, que acompanha policiais militares em ação.