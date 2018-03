Transmissão ao vivo aumenta audiência A transmissão ao vivo das manifestações que ocorreram em todo o País fez crescer a audiência da Band e da Record. Segundo dados do Ibope minuto a minuto na Grande São Paulo, o programa Cidade Alerta registrou 12 pontos de média de audiência - em seus melhores dias, chega a 8 ou 9. O Jornal da Record, que normalmente fica em 8 pontos e perde para a novela Carrossel do SBT, alcançou 12 pontos de média no horário. Às 18h, o Brasil Urgente somou 6,3 pontos, enquanto a média para o horário é de 5 pontos. Cada ponto equivale a 62 mil domicílios.