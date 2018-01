Trânsito volta a ficar tranqüilo nas principais estradas de SP

O movimento era tranqüilo na tarde desta quarta-feira, 24, véspera de Natal, tanto nas rodovias federais quanto nas estaduais de São Paulo, segundo as polícias rodoviárias e as concessionárias que administram as estradas. No início desta tarde, o tráfego chegou a ficar intenso, mas não foram registrados pontos de congestionamento. Até as 15h30, ainda não havia registros de congestionamentos ou acidentes que atrapalhassem a viagem dos motoristas. Veja também: Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no Natal Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal Gol culpa mau tempo em Manaus por atrasos Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, entre 14h e 15 horas, 4.700 veículos utilizaram as duas rodovias rumo ao litoral. Cerca de 149 mil veículos seguiram rumo às praias desde a 0h de segunda-feira, 22, quando a contagem foi iniciada. Aeroportos Em boletim divulgado às 19h desta quarta, a Infraero aponta atrasos de mais de meia hora em 216 vôos, dos 1.584 previstos para todo o País até aquele horário. O índice representa 13,6% do total das operações. Outras 199 decolagens foram canceladas (12,6% das operações). Em Congonhas, São Paulo, o índice de atraso é de apenas 1%. Já em Cumbica, é de 22,4%. No Rio, o aeroporto do Galeão, que ontem foi o de maior porcentual de problemas, chegando a 40% de decolagens fora do horário previsto, registra, segundo a Infraero, 16,2% de operações em atraso. (Com Fábio M. Michel, da Agência Estado) (Matéria atualizada às 20h20)