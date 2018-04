Trânsito vai ser parcialmente liberado no Viaduto Pompeia a partir desta 2ª

SÃO PAULO - A partir de segunda-feira, 30, o trânsito vai ser liberado parcialmente para veículos leves no Viaduto Pompeia, na zona oeste de São Paulo, informou nesta sexta-feira a Secretaria Infraestrutura e Obras (Siurb) da Prefeitura. Além disso, a Ponte dos Remédios também vai ter mais uma faixa para circulação de veículos.

O Viaduto Pompeia está bloqueado desde o dia 9 devido ao incêndio no barracão da escola de samba Mocidade Alegre, que fica embaixo da via. Já a Ponte dos Remédios vinha funcionando com mão dupla - ou sentido único, dependendo do horário - desde novembro, quando a mureta lateral e passarela de pedestres desabou.

O tráfego no Viaduto Pompeia será permitido em duas faixas entre 6h às 22h, sendo até as 17h apenas no sentido bairro e depois, somente em direção à Marginal do Tietê. A Prefeitura ressalta, no entanto, que apenas carros, caminhonetes e motos poderão trafegas pelos 8 metros de via liberada no centro do viaduto, com velocidade máxima de 40 km/h.

Nos últimos dias, a Siurb fez testes de segurança no viaduto para saber se não havia riscos de a estrutura desabar. Novos estudos e testes serão realizados para definir as obras que vão ser necessárias para recuperar totalmente a via.

Segundo o Ministério Público Estadual, a Mocidade Alegre ocupava a área irregularmente, por isso abriu inquérito civil para apurar a responsabilidade sobre a permissão de funcionamento. Por dia, 55 mil veículos utilizam o viaduto.





Ponte dos Remédios. Não muito longe, também na zona oeste, a Ponte dos Remédios vai ganhar mais uma faixa para circulação. Com a liberação, o tráfego continua sendo feito em mão dupla nos horários normais, mas deixa de ter sentido único em horários de pico. Neste período, as obras para restauração da via continuam.

Das 6h às 10h, duas faixas vão funcionar no sentido São Paulo e uma será usada no sentido Osasco. Das 17h às 20h, será ao contrário: duas pistas sentido Osasco e uma sentido capital. Neste horário, o trânsito de caminhões fica proibido na via, em ambos os sentidos.

Aos fins de semana e feriados, o trânsito funciona em ambos os sentidos, liberado para todos os tipos de veículo. Segundo a secretaria, não haverá alteração nos itinerários das linhas de ônibus que passam sobre a ponte. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar e orientar o tráfego na região.

A Ponte dos Remédios faz a ligação entre as ruas Silva Airosa e Major Paladino, no bairro da Vila Leopoldina, região da Ceagesp, com a Avenida dos Remédios, em Osasco, município vizinho.