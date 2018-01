Trânsito segue tranqüilo no sistema Anchieta-Imigrantes

O motorista não encontrava pontos de lentidão por volta das 15 horas desta segunda-feira,29, no sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com a concessionária Ecovias, entre às 14 e 15 horas, 5.077 veículos desceram a serra e 2.616 seguiram para capital. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral O trânsito nas rodovias do DER O trânsito nas rodovias da Dersa O trânsito na Anchieta e Imigrantes Desde a meia-noite desta segunda, quando teve início a contagem de carros seguem para o litoral no ano novo, 36 mil veículos viajaram em direção à Baixada Santista. O sistema opera no esquema 5 por 5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e rodovia dos Imigrantes e a subida é feita pelas pistas norte das duas rodovias. Para o feriado de final de ano, a Ecovias estima que entre 400 e 600 mil veículos devem seguir para o litoral. A partir das 8 horas desta terça, a concessionária implantará a operação descida, com esquema 7 por 3.