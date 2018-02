Trânsito segue complicado na saída para o feriado em SP

SÃO PAULO - As rodovias de São Paulo têm tráfego intenso nesta noite de Sexta-feira, 12, véspera de feriado. Os motoristas enfrentam lentidão em todas as vias litorâneas. Na rodovia dos Tamoios foi implantado o sistema para e siga no km 28. Na pista Rio-Santos o acostamento foi liberado dos km 214 ao 211.

Veja também:

Em todo Brasil, 8,7% de voos domésticos atrasados

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja o que abre e fecha em SP no feriado

Cerca de 1,6 milhão de carros devem circular por estradas paulistas

Rua 25 de Março terá tráfego suspenso das 10 às 17 horas

Blog de Trânsito - Siga a situação na cidade e estradas

Na Imigrantes, lentidão do km 38 ao 40, sentido litoral, e fluxo de veículos parado do km 60 ao 70, no semáforo em São Vicente. A alternativa para o viajante que segue para a Praia grande é a rodovia Padre Manoel da Nóbrega. A Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, tem morosidade do km 268 ao 270, e na direção contrária, do km 270 ao 268.

A Rodovia presidente Dutra tem congestionamento, em São Paulo, do km 230 a 223, na pista marginal, e do 223 ao 217, na pista expressa, no sentido Rio de Janeiro; em Jacareí, do km 158 ao 156, no mesmo sentido. Na direção contrária, São Paulo, engarrafamento do km 218 ao 221, pista marginal; em São José dos Campos, do km 145 ao 147, mesmo sentido.

A rodovia Castello Branco, sentido interior, tem lentidão do km 18 ao 28. Trânsito complicado tabém na rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do km 11 ao 20. A Rodovia Régis Bitencourt tem engarrafamento na entrada da serra, sentido sul, do km 338 ao 348; sentido norte, na região de Taboão, do km 274 ao 273.

No Sistema Bandeirantes-Anhanguera, morosidade no sentido interior da Bandeirantes, do km 50 ao 53; na Anhanguera, mesmo sentido, do km 57 ao 59.

Notícia atualizada às 20h41.