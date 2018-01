Trânsito segue bom nas principais estradas do Estado

A concessionária Ecovias informa que o tráfego segue normal, mas intensifica-se, no sistema Anchieta-Imigrantes, principais estradas de acesso ao litoral paulista. A concessionária registra a passagem de mais de 6 mil veículos por hora, no total de ambos os sentidos.

Estradas com tráfego bom no início da manhã de sábado

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, de acesso ao interior do Estado, a concessionária Autoban também indica trânsito normal, tanto na saída da capital quanto entre Jundiaí e Campinas. A neblina que dificultava a visibilidade na pista no início da manhã já não é mais problema.

Nas principais vias da capital, o trânsito também é normal, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os principais focos de lentidão estão nas regiões central e sul da cidade, com lentidão em trecho da Avenida Rubem Berta e dois acidentes na extensão da 23 de Maio.