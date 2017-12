Trânsito permanece tranquilo na capital e nas rodovias de São Paulo

SÃO PAULO - O movimento era tranquilo tanto na capital quanto nas principais rodovias paulistas no início da manhã desta terça-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e das polícias rodoviárias federal e estadual.

De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 11h30, o trânsito era normal nos sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares. Até este horário, não havia registros de lentidões nem acidentes.

Operação Subida. Nesta manhã o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema tradicional 5 x 5, mas a previsão é de que a partir das 12 horas seja implementada a operação subida 2 x 8, na qual apenas a pista sul da Anchieta é direcionada ao litoral.

(matéria atualizadas às 11h45)