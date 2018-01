Trânsito pela Marginal do Tietê é ruim nesta tarde

O excesso de veículos causava 101 km de congestionamento em São Paulo às 17h30 desta terça-feira, 9, o equivalente a 12,1% dos 835 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice é igual a média para o horário. As vias da zona sul e do centro respondiam por pouco mais da metade da lentidão verificada. Segundo a CET, a tendência é que a situação na capital piore na próxima hora. Traços vermelhos são os pontos com congestionamento por volta das 17h30. Arte: CET Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Piores pontos de lentidão - Marginal do Tietê, sentido da Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rua Azurita, com 7.700 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido da Marginal do Pinheiros, entre os Viadutos do Jabaquara e do Santo Amaro, com 4.000 metros; - Marginal do Tietê, sentido Castelo, da Rua da Coroa até a Ponte da Casa Verde, com 3.500 metros. Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida dos Bandeirantes: congestionada por 3,1 km no sentido da Rodovia dos Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antônio de Macedo Soares. - Avenida Ibirapuera: com morosidade por 2,6 km no sentido bairro, da Rua Mondego até a Avenida dos Bandeirantes. - Rua das Juntas Provisórias: lentidão por 1,9 km no sentido Vila Prudente, entre o Viaduto Grande São Paulo e Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie. Zona oeste - Avenida Rebouças: congestionada por 1,4 km, no sentido Centro, entre as Ruas Maria Carolina e João Moura. - Ligação Leste-Oeste: com lentidão por 1 km no sentido Lapa, entre as Praças Pérola Byington e Franklin Roosevelt. - Avenida Marquês de São Vicente: havia morosidade por 820 metros no sentido Barra Funda, da Avenida Doutor Abraão Ribeiro até a Praça Luís Carlos Mesquita. Zona norte - Corredor Norte-Sul: com morosidade por 3 km no sentido do Aeroporto de Congonhas, da Rua Borges Lagoa até o Viaduto Santa Generosa. - Marginal do Tietê: congestionada por 2,2 km na pista local, sentido da Rodovia Ayrton Senna, entre as Pontes Atílio Fontana e do Piqueri. Zona leste - Radial Leste: a fila de engarrafamento atingia 2,5 km no sentido Centro, do Viaduto Pires do Rio até a estação Carrão do Metrô. Centro - Avenida do Estado: congestionada por 2 km no sentido Santana, entre a Rua João Teodoro e o Viaduto 31 de Março. - Avenida Paulista: com lentidão por 1,5 km no sentido Consolação, da Rua Augusta até a Avenida Brigadeiro Luís Antônio.