Trânsito para o litoral paulista é intenso no último dia do ano

Motorista que resolveu descer para o litoral paulista de última hora enfrenta congestionamento. As rodovias Anchieta e Cônego Domênico apresentam lentidão provocada pelo excesso de veículos. Já quem escolhe a Imigrantes, enfrenta congestionamento, principalmente nas paradas dos pedágios.

Quem se encaminha para o litoral norte também enfrenta tráfego intenso. A rodovia Oswaldo Cruz tem trânsito carregado no sentido Ubatuba, e a Mogi-Bertioga tem lentidão nos trechos dos kms 60 ao 64 e 75 ao 98 para quem desce sentido Bertioga. A Rio-Santos também tem tráfego intenso nos trechos Guarujá/São Sebastião, no sentido São Sebastião, e Caraguatatuba/Ubatuba nos dois sentidos.

A movimentação pode surpreender alguns dos turistas que resolveram passar a virada na praia no último dia do ano, mas ainda é mais leve quando comparada aos últimos dias, quando o motorista levava até 10 horas para chegar às praias do litoral norte paulista.

A Padre Manoel da Nóbrega também tem trânsito intenso do km 292 ao 293 sentido Peruíbe. Quem volta para São Paulo, ou resolveu ir para o interior, não enfrenta problemas nas estradas.