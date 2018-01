Trânsito pára e SP registra mais de 30 pontos de alagamento

O congestionamento em São Paulo atingia 167 km às 17h20 desta segunda-feira, 22. O índice está acima da média do horário desde as 13 horas. Além do excesso de veículos, a forte chuva contribuiu para prejudicar o trânsito. Foram registrados pelo menos 32 pontos de alagamento. A pista expressa da Marginal do Pinheiros apresentava a pior fila de engarrafamento: 13,2 km, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte João Dias, no sentido Interlagos. Na Marginal do Tietê, a lentidão estendia-se por 8,7 km na pista expressa, entre as Pontes dos Remédios e do Limão. O Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) estava congestionado por 8,7k m no sentido do Aeroporto de Congonhas, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Pontos de alagamento: Rua Darzan com a Avenida Cruzeiro do Sul, em Santana; Avenida 23 de Maio, 117, sentido Santana, na República; Praça Campo de Bagatelle com a Avenida Olavo Fontoura, sentido bairro, em Santana; Avenida Magalhães de Castro com a Ponte do Morumbi, sentido Interlagos, no Butantã; Avenidas Cruzeiro do Sul e Zaki Narchi, no Carandiru; Avenida Assis Chateaubriand com a Ponte das Bandeiras; Viaduto República da Armênia com a Avenida dos Bandeirantes, no Itaim-Bibi; Rua Guaporé com a Avenida Cruzeiro do Sul, no Bom Retiro; Rua Funchal com a Rua Gomes de Carvalho, no Itaim-Bibi; Avenida das Nações Unidas com a Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, região de Pinheiros; Avenida Rangel Pestana com a Rua do Hipódromo, região do Brás; Avenida Giovanni Gronchi, altura do número 30, Morumbi; Avenida Magalhães de Castro, altura do número 6616; Butantã; Avenida Interlagos com a Rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho, em Cidade Ademar; Avenida dos Bandeirantes com a Alameda dos Maracatins, em Moema; Avenida Santo Amaro com a Avenida Roque Petroni Junior; região do Itaim-Bibi; Rua da Gaivota com a Avenida Macuco, em Moema; Avenida Ibirapuera com a Avenida Jandira, região de Moema; Avenida dos Bandeirantes com a Avenida Santo Amaro, na zona sul; Avenida das Nações Unidas com a Rua Flórida, no Itaim-Bibi; Avenida das Nações Unidas com a Ponte Engenheiro Ary Torres, na zona oeste; Avenida Ibirapuera com a Avenida Aratãs; em Indianópolis; Avenida das Nações Unidas com a Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, em Santo Amaro; Rua Professor Jamil Anderaós com a Rua Arquiteto Marcelo Roberto, em Santo Amaro; Rua Gomes de Carvalho com a Rua Lourenço Marques, no Itaim-Bibi Largo Los Andes com a Avenida Roque Petroni Junior, região do Morumbi; Avenida Professor Abraão de Morais com a Avenida Bosque da Saúde, na Saúde; Avenida dos Bandeirantes com a Avenida Nova Independência, no Itaim-Bibi; Avenida Professor Abraão de Morais com a Rua General Chagas Santos, na Saúde; Avenida das Nações Unidas com a Rua Osvaldo Casimiro Muller, no Itaim-Bibi; Avenida Doutor Chucri Zaidan com a Rua Baltazar Fernandes, no Itaim-Bibi; Avenida Doutor Chucri Zaidan com a Avenida Morumbi, no Itaim-Bibi.